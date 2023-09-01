Гладилин объяснил, почему Карпин вызвал в сборную 49 футболистов

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал количество игроков, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор.

«Просто в списке у Карпина есть эти люди, тренерский штаб с ними ознакомится, пообщается, потренируются вместе, теоретические занятия проведут. Это говорит о том, что игроки входят в расширенный список сборной, за ними следят. Это нереально [что все футболисты попадут в заявку на матчи], но половина из них будет. Тренеру интересно пообщаться, посмотреть потенциал у ребят. Явных звезд у нас нет, так что Карпин просматривает тех игроков, которые добротные и могут прибавлять в игре», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.