Митрофанов — о позиции УЕФА по России и Израилю: «Отношение должно быть одинаковым»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о позиции УЕФА по отношению к России и Израилю.

— Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

— По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы , отношение должно быть одинаковым. Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.