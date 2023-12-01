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Сегодня, 13:15

Митрофанов — о позиции УЕФА по России и Израилю: «Отношение должно быть одинаковым»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о позиции УЕФА по отношению к России и Израилю.

— Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?

— По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым. Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается.

Максим Митрофанов. «Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

РФС
Сборная Израиля по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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