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19 марта, 15:55

Гаврилов: «Я за то, чтобы в сборной России играли свои ребята. Зачем нам иностранцы?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался на тему натурализации игроков.

«Каждому свое, думаю. Вопрос не простой, если честно. Если они хотят стать гражданами РФ — это одно, а если хотя играть в сборной — вообще другое. Но лично я за то, чтобы в сборной России играли свои ребята. Зачем нам иностранцы? Мало доверяем своим. Лучше заниматься своим хозяйством, у нас огромная страна. Есть, кому играть», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» тоже хотят получить российские паспорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-ya-za-to-chtoby-za-sbornuyu-rossii-igrali-svoi-rebyata-zachem-nam-inostrantsy/
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Сборная России по футболу
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