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19 марта, 16:05

Гаджиев считает, что Миранчука и Головина могли не отпустить в сборную из-за негативного отношения к России

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость, связанную с травмами полузащитника «Торина» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Если в «Монако» и «Торино» руководители негативно относятся к России, то они, конечно, могут сказать Миранчуку и Головину, чтобы они никуда не уезжали. Все-таки эти игроки на контрактах у клубов. В любом случае, последнее слово должно быть за футболистами. Возможно, у Головина и правда может быть травма, раз он отсутствует в заявке на матч чемпионата Франции. Раньше игроки все равно приезжали на сборы с дискомфортом, их могли подлечить, чтобы ко второй игре национальной команды они уже были готовы. Тем более сейчас у нас несколько матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-esli-rukovoditeli-klubov-miranchuka-i-golovina-negativno-otnosyatsya-k-rossii-oni-mogli-ih-ne-otpustit-v-sbornuyu/
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Александр Головин
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Монако
ФК Торино
Гаджи Гаджиев
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