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2 марта, 09:34

Гагарина заявила, что не отказывалась исполнять гимн на матче Россия — Сербия

Сергей Разин
корреспондент
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Полина Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская певица Полина Гагарина отреагировала на новость о том, что она отказалась исполнять гимн России перед товарищеским матчем национальной команды против Сербии.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — приводит слова Гагариной «Аргументы и Факты».

Ранее менеджер Гагариной заявил, что певица не против исполнить гимн России.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России по футболу
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