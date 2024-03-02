Игнатьев: «Правильно, что в сборную России вызваны наши легионеры. Без Головина, Миранчука и Кузяева было бы сложно»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.

«Конечно, это правильно, что в сборную России вызваны наши легионеры. Без Головина, Миранчука и Кузяева было бы сложно показать хорошую игру против сербов и парагвайцев. Захаряну, думаю, будет полезно вернуться в Россию, к родным и близким», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

1 марта тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20.00 мск.