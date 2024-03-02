Сафонов: «Считаю, что Тюкавин уже давно заслуживает попадания в сборную России»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал включение нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в расширенный список сборной России на товарищеские матчи в марте.

«Приятно, что Костя попал в этот список. Я вообще считаю, что он уже давно заслуживает попадания в сборную. Главное, чтобы он и в окончательном списке оказался. Я не удивлен, что он в расширенном списке», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В этом сезоне на счету Тюкавин сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.