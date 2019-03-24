Футболистки женской сборной России пожелали удачи подопечным Черчесова в матче с Казахстаном

Футболистки женской сборной России пожелали удачи подопечным главного тренера Станислава Черчесова в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Казахстаном (24 марта, Нур-Султан), информирует официальный Твиттер национальной команды. Встреча начнется в 17.00 (по мск).
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.
Россия в стартовом матче отбора к ЧЕ-2020 уступила бельгийцам со счетом 1:3, а казахи разгромили шотландцев (3:0).
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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Футболистки женской национальной сборной России @WomenRussia пожелали удачи @TeamRussia в матче с Казахстаном! ❤️🔥 pic.twitter.com/q2q9pktYTd– Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.
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