Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Сербии и Парагвая.

«Сербия и Парагвай — хорошие соперники, весной сборная России проведет интересные товарищеские встречи. Какие шансы у команды Карпина? Сборная России может легко обыграть Парагвай, а против Сербии будет тяжело. У них сейчас сильная команда, нельзя сказать, что Россия будет фаворитом. Но, конечно, многое зависит от того, какие будут составы у команд», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.