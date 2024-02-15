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15 февраля, 07:25

Камоцци: «Сборная России может легко обыграть Парагвай»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Сербии и Парагвая.

«Сербия и Парагвай — хорошие соперники, весной сборная России проведет интересные товарищеские встречи. Какие шансы у команды Карпина? Сборная России может легко обыграть Парагвай, а против Сербии будет тяжело. У них сейчас сильная команда, нельзя сказать, что Россия будет фаворитом. Но, конечно, многое зависит от того, какие будут составы у команд», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-rossiya-mozhet-legko-oby-grat-paragvaj-a-protiv-serbii-budet-tyazhelo/
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Франко Камоцци
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