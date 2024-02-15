Валуев: «Сборная Парагвая — крепкая команда, жду интересный матч»

Депутат Госдумы РФ поделился мнением о предстящем товарищеском матче сборной России против Парагвая. Игра запланирована на 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

«Сборная Парагвая — крепкая команда, выступающая в отборе на чемпионат мира на своем континенте. Эта сборная постоянно встречается с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и так далее. У них другой стиль игры, более открытый. Жду интересный, хороший матч», — сказал Валуев «РБ Спорт».