Форвард сборной Украины Яремчук хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020
13:49
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с кем он хотел бы сыграть на Евро-2020. В финале он хочет встретится со сборной России.
— Конечно, думаю, это очень важно — пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.
— И с Россией в финале?
— И с Россией в финале, — цитирует Яремчука Tribuna.com.
Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020. Согласно регламенту, Россия и Украина не смогут встретится на групповом турнире.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 31124Все опросы
Какого результата добьется сборная России на Евро-2020?
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...