Форвард сборной Украины Яремчук хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с кем он хотел бы сыграть на Евро-2020. В финале он хочет встретится со сборной России.

— Конечно, думаю, это очень важно — пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.

— И с Россией в финале?

— И с Россией в финале, — цитирует Яремчука Tribuna.com.

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020. Согласно регламенту, Россия и Украина не смогут встретится на групповом турнире.

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