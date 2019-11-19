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Форвард сборной Украины Яремчук хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020

13:49
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с кем он хотел бы сыграть на Евро-2020. В финале он хочет встретится со сборной России.

— Конечно, думаю, это очень важно — пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.

— И с Россией в финале?

— И с Россией в финале, — цитирует Яремчука Tribuna.com.

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020. Согласно регламенту, Россия и Украина не смогут встретится на групповом турнире.

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https://ua.tribuna.com/football/1080358575.html

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