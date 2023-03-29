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Сегодня, 12:53

Федун призвал не ждать от России победы в чемпионате ЦАФА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии сборной России в чемпионате ЦАФА.

«Сборная России может сыграть в чемпионате ЦАФА? Не надо ждать, что мы его выиграем», — сказал Федун «СЭ».

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в чемпионате примут участие Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Сборная России по футболу
Леонид Федун
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