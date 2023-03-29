Федун призвал не ждать от России победы в чемпионате ЦАФА

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии сборной России в чемпионате ЦАФА.

«Сборная России может сыграть в чемпионате ЦАФА? Не надо ждать, что мы его выиграем», — сказал Федун «СЭ».

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня. Помимо сборной России в чемпионате примут участие Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.