Карпин — о матче с блогерами: «Если цель — собрать 20 тысяч зрителей, сыграем. Но спортивной составляющей нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли проведение товарищеского матча с командой из медиалиги.

— В паузу на международные матчи клубы проводили спарринги с командами блогеров. Вам интересно, если бы в следующий раз с ними сыграла сборная?

— Для чего?

— Как минимум, чтобы собрать полный стадион — на ЦСКА с 2Drots пришли 20 тысяч зрителей.

— Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тысяч на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, еще «Крылья Советов» играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили? («Крылья» победили 4:0. — Прим. «СЭ»).

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