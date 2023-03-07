Федун считает, что включение в расширенный список сборной 10 спартаковцев говорит о качестве команды

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» высказался о включении 10 футболистов красно-белых в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Вызов в национальную сборную всегда говорит о качестве состава команды. Та команда, которую я ставил, оказалась достаточно качественной. Тут собраны самые лучшие молодые игроки России. Успехов этой команде!» — сказал Федун «СЭ».

В расширенный состав национальной команды России на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.