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Ещенко — о матчах против Ирана и Ирака: «Это очень необходимо для всего российского футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что товарищеские матчи против Ирана и Ирака будут важными для сборной России.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», -приводит Sport24 слова Ещенко.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-andrey-yeshchenko-matchi-s-iranom-i-irakom-ochen-vazhnyye-dlya-sbornoy-rossii
Андрей Ещенко
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Сборная Ирака по футболу
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