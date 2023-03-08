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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти

Руслан Минаев
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Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью бывшего помощника Фабио Капелло Итало Гальбьяти.

«Выражаем соболезнования родным и близким специалиста», — сказано в сообщении в Telegram-канале сборной.

Специалист умер в возрасте 85 лет. Гальбьяти был многолетним помощником Фабио Капелло. Вместе они проработали в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также сборных Англии и России. Всего более 15 лет.

Сборная России по футболу
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