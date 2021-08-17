Стал известен состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав команды на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.

Всего в список вошли 24 футболиста.

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба «Арсенал»); Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильяррель»), Эдгар Севикян («Леванте»).

Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).

В матчах отборочного цикла сборная России 3 сентября встретится с Испанией в Альмендралехо, а 7 сентября команда сыграет с Мальтой в Химках.