Фильцов об отстранении российских клубов и сборной: «Это не дело одного года»

Бывший голкипер «Рубина» Александр Фильцов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По этому поводу такие смешанные чувства. С одной стороны — вроде и играть надо, — цитирует Eurostavka Фильцова. — Вот игры у нас были — против Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Я согласен с мнением: а к чему готовимся? Непонятно. У нас у игроков уровень другой. Они выходят на эти облезшие стадионы, на непонятные поля. Внутренне, если честно, я их понимаю, что им неохота там играть. Вот в этой обстановке.

С другой стороны — все эти дела, я считаю, что это надолго. Долго не будут допускать до Кубков, до чемпионатов мира. Это не дело одного года. А такой серьезный отрезок — в пять лет, может быть".

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.