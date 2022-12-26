Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:43

Фильцов об отстранении российских клубов и сборной: «Это не дело одного года»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший голкипер «Рубина» Александр Фильцов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По этому поводу такие смешанные чувства. С одной стороны — вроде и играть надо, — цитирует Eurostavka Фильцова. — Вот игры у нас были — против Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Я согласен с мнением: а к чему готовимся? Непонятно. У нас у игроков уровень другой. Они выходят на эти облезшие стадионы, на непонятные поля. Внутренне, если честно, я их понимаю, что им неохота там играть. Вот в этой обстановке.

С другой стороны — все эти дела, я считаю, что это надолго. Долго не будут допускать до Кубков, до чемпионатов мира. Это не дело одного года. А такой серьезный отрезок — в пять лет, может быть".

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: Eurostavka
Александр Фильцов
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Селюк заявил, что переход в Азию — путь в никуда для российских клубов
Защитник «Факела» Суслов высказался о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию
Божович о переходе РФС в Азию: «Никакой разницы не будет, ФИФА не позволит участвовать в соревнованиях»
Шалимов — о переходе России в АФК: «Лучше играть в Азии, чем сидеть и ждать милости от Европы»
Сафонов: «Если легионерам предложат больше денег, то они приедут в Россию и после перехода в Азию»
Драганов: «Качество российского футбола с переходом в Азию вряд ли поднимется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк заявил, что переход в Азию — путь в никуда для российских клубов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости