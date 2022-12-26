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Сегодня, 16:40

Селюк заявил, что переход в Азию — путь в никуда для российских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Если говорить про возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию, то тут дело в том, что могут играть 4+1 азиата, легионеры не особо могут. Находиться в команде иностранцам можно, но реально выходить на поле может только четыре человека. Я не могу понять зачем этот переход, это изначально полная утопия. Этот вопрос надо рассматривать не только, потому что вместо еврокубков мы сможем участвовать в азиатских турнирах. К примеру, Лига чемпионов азиатская играется в среду, а потом будет матч в Ростове у какой-нибудь нашей команды, куда ездят только поезда. То есть, допустим, «Спартак» едет на поезде сутки из Ростова до Москвы, затем надо лететь в Индонезию или в Китай, а после этого вернуться обратно и сыграть, условно, с «Зенитом». Это я еще не учитываю, что между Россией и этими странами большая разница во времени. Это просто караул, надо будет жить в самолете! И это для того, чтобы обыграть какую-нибудь команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0?» — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Он также заявил, что расходы станут выше доходов из-за польших трат на перелеты и сложной логистики. По его словам, переход в Азию не особо правильный, и нужно подождать возвращения России в еврокубки.

«Сейчас Казахстан стал играть в турнирах под эгидой УЕФА, и европейцы летают играть с их командами вторыми составами. Все, потому что долгие перелеты — это очень сложно. Для российских клубов это будет путь в никуда. После перехода в Азию нарушится календарь РПЛ, будут переносы игр, скандалы и футболисты будут вымотаны, им будет тяжело играть. Легионеры сбегут, как увидят большое количество перелетов. Они сейчас живут в классных городах — в Москве или в Санкт-Петербурге, а будут жить в самолете, не видя своих семей», — добавил Селюк.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-perekhod-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-put-v-nikuda-dlya-rossiyskikh-klubov-1450544/
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