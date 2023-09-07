Национальная сборная России проведет контрольный матч против олимпийской команды Египта в четверг, 7 сентября. Игра пройдет в Суэце, начало — в 19:00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Египет — Россия можно в прямом эфире Первого канала. Игра будет показана на ТВ, а также на сайте федерального телеканала. Начало эфира — в 18:50 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Египет — Россия. Протокол и ключевые события игры доступны в матч-центре.

По договоренности сторон против олимпийской сборной Египта (футболисты не старше 23 лет) в составе сборной России будут игроки той же возрастной категории. Для этого тренерский штаб россиян вызвал на сентябрьские матчи 49 футболистов и разбил команду на две группы (состав в Египте доступен на этой странице).

Сборная России проведет еще два матча в сентябрьскую международную паузу. 11 сентября команда во второй раз сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, 12 сентября основной состав встретится на выезде с Катаром.