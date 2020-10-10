Дзюба показал, как ему прокинули мяч между ног на тренировке сборной России

Форвард сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео с тренировки команды. На нем футболисты играли в квадрат. Защитник Федор Кудряшов прокинул мяч между ног 32-летнему нападающему.

«Кинул я — кинули мне: Федя вернул должок. Андрей Семенов — теперь тебе попал в домик», — подписал пост Дзюба.

11 октября сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».