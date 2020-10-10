Дзюба показал, как ему прокинули мяч между ног на тренировке сборной России
Форвард сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео с тренировки команды. На нем футболисты играли в квадрат. Защитник Федор Кудряшов прокинул мяч между ног 32-летнему нападающему.
«Кинул я — кинули мне: Федя вернул должок. Андрей Семенов — теперь тебе попал в домик», — подписал пост Дзюба.
11 октября сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.