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Дзюба показал, как ему прокинули мяч между ног на тренировке сборной России

19:24
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Форвард сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео с тренировки команды. На нем футболисты играли в квадрат. Защитник Федор Кудряшов прокинул мяч между ног 32-летнему нападающему.

«Кинул я — кинули мне: Федя вернул должок. Андрей Семенов — теперь тебе попал в домик», — подписал пост Дзюба.

11 октября сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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