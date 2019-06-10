Дзюба объяснил, за что полюбил Санкт-Петербург

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как менялось его отношение к Санкт-Петербургу, в котором он стал жить, начав выступления за "Зенит".

– Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым, – заявил Дзюба в интервью официальному сайту УЕФА. – А, сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город – нереально красивый, нереально уютный, приятный. Его надо посетить каждому. Очень люблю Питер, мне нравится все, что там происходит, там родился мой младший сын.

Также нападающий выделил одно из преимуществ города перед Москвой – отсутствие пробок и потрясающую атмосферу на домашнем стадионе питерской команды:

– Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие. И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно. Подружился там со многими людьми. На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе, – добавил Дзюба.

11 июня cборная России примет Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

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