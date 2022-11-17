Джефф Монсон считает, что Россию несправедливо лишили возможности попасть на ЧМ-2022

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон считает, что сборную России несправедливо лишили шанса попасть на ЧМ-2022 по футболу.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Конечно, когда приходит время крупных футбольных турниров, я за ними слежу. Предстоящий чемпионат мира я тоже постараюсь посмотреть. Мне хотелось бы болеть за сборную России, но, к сожалению, ее там не будет. Безусловно, Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира в Катаре. Политике нет места в спорте, так быть не должно.

В этом году я буду болеть за Бразилию, Аргентину или другую сборную из Южной Америки. Думаю, у этих команд большие шансы на победу», — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

В марте 2022 года ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.