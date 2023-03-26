Дюков — о чемпионате ЦАФА: «Мы окончательное решение еще не приняли»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).
— Появилась какая-то конкретика по летнему азиатскому турниру ЦАФА?
— Мы окончательное решение еще не приняли, но эта та возможность, которую надо обсудить. Решение мы примем в апреле.
— Не смущает ли календарь? Турнир будет проходить, когда еще не закончится сезон в России.
— Чемпионат России у нас закончится. Предстоит финал Кубка России, но финал состоится именно в эту дату и никаких переносов не будет.
— Что, если в финале будут задействованы игроки сборной?
— Финал Кубка России состоится. Те команды, которые выйдут в финал, примут участие в этом финале своими оптимальными составами.