Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием: «Желаем Спящему Гиганту здоровья»

Сборная России поздравила бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с 40-летием.

«Роману Павлюченко — 40! Поздравляем Спящего Гиганта с днем рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья», — написала пресс-служба сборной в Twitter.

Роману Павлюченко — 40 ?



Поздравляем Спящего Гиганта с днём рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья? pic.twitter.com/3IP6281Pu1 — Сборная России (@TeamRussia) December 15, 2021

Павлюченко завершил карьеру в национальной команде в 2013 году. Форвард сыграл за сборную 50 матчей и забил 21 гол. Также в составе команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.