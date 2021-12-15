Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием: «Желаем Спящему Гиганту здоровья»
11:30
Сборная России поздравила бывшего нападающего команды Романа Павлюченко с 40-летием.
«Роману Павлюченко — 40! Поздравляем Спящего Гиганта с днем рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья», — написала пресс-служба сборной в Twitter.
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