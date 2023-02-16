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Сегодня, 14:53

Документы на проведение игры футбольных сборных Ирана и России еще не подписаны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Документы на проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана по футболу еще не подписаны.

«Договоренность о товарищеском матче между сборными России и Ирана была достигнута еще в прошлом году, однако игра была перенесена в связи с изменением плана подготовки иранской команды к чемпионату мира. Сейчас стороны обсуждают детали, официальный анонс матча состоится после финального утверждения даты и подписания соответствующих документов», — приводит слова источника ТАСС.

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17065501
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