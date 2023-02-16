Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Нам сейчас каждая игра нужна. Надо сыгрываться, чувствовать игру. Иран — участник недавнего чемпионата мира, это дает определенные бонусы. Мы сами давно не играли. Пускай сегодня это Иран, потом еще кто-то будет. Надо все свои «я» засовывать в одно место и выходить на каждый матч, а кто против тебя будет играть: Прибалтика, Грузия, Молдавия, Иран, Ирак, Китай, без разницы. Надо выходить и показывать, что у нас сильная сборная», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.