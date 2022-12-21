Белоус: «Азия в плане футбола значительно менее привлекательная, чем Европа»

Бывший руководитель «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном переходе российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Сейчас есть возможность сделать революцию в нашем футболе, — цитирует «РБ Спорт» Белоуса. — В ближайшие несколько лет российские команды не будут участвовать в международных играх. Подрастает способная молодежь. Ею надо заниматься. Надо ее готовить, чтобы к тому времени, когда мы вернемся, у нас были футболисты, способные выдерживать конкуренцию...

— Разговоры про возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола ведутся для отвода глаз?

— Думаю, да. Во-первых, нас там никто не ждет. ФИФА нас отстранила, Азиатская конфедерация входит в ФИФА, так что решение в силе. Во-вторых, Азия в плане футбола значительно менее привлекательная, чем Европа. Совсем другие финансы, уровень команд, конкуренции и расстояния.

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.