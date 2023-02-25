Директор «Торино»: «Есть вероятность, что мы не отпустим Миранчука в сборную России»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что итальянский клуб может не отпустить полузащитника Алексея Миранчука в сборную России в случае, если он получит вызов в национальную команду.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит Sport24 слова Ваньяти.

В марте сборная России может провести товарищеский матч против Ирана.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за туринцев.