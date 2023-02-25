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Сегодня, 12:46

Директор «Торино»: «Есть вероятность, что мы не отпустим Миранчука в сборную России»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти допустил, что итальянский клуб может не отпустить полузащитника Алексея Миранчука в сборную России в случае, если он получит вызов в национальную команду.

«Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит Sport24 слова Ваньяти.

В марте сборная России может провести товарищеский матч против Ирана.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за туринцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-direktor-torino-yest-veroyatnost-chto-my-ne-otpustim-miranchuka-v-sbornuyu-rossii
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