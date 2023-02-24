Чорлука рассказал об основной проблеме российских футболистов

Бывший защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука вспомнил решающий матч отбора ЧМ-2022, в котором хорваты на своем поле обыграли сборную России (1:0).

После той встречи Чорлука заявил: «России в ключевых матчах не хватает яиц».

«Было-было. Я видел по их глазам, что они ждали, чтобы им кто-то что-то подарил в этом матче. Не хотели сами забрать. Они выглядели как-то странно. Не так, как играли до той игры.

Я видел, что они приехали взять одно очко и просто ждали, чтобы игра поскорее закончилась.

Если ты приезжаешь на решающий матч в Хорватию, имея два очка в запасе, то ты это заслужил. Но нужно биться до конца.

И в «Локомотиве» я такое встречал. Неверие в свои силы. Против «Ювентуса», против «Баварии». Ты не хочешь взять эту игру, а ждешь, чтобы она закончилась. Ты близок, но в ключевой момент тебе что-то мешает», — рассказал Чорлука в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».