Валуев надеется, что Малком и Клаудиньо примут участие в официальных матчах сборной России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо даст «Зениту» большое преимущество. Это главное! В команде будет на двух легионеров меньше. С другой стороны, тяжелее будет пробиться в состав местным воспитанникам. Я считаю, это исключительно их желание. У России хорошие отношения с Бразилией. Надеюсь, когда-то будет принято решение по участию Малкома и Клаудиньо в официальных играх национальной сборной, которую они значительно усилят. Я бы хотел увидеть их в сборной», — приводит слова Валуева Sport24.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.