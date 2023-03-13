Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:51

Детский тренер Дзюбы оценил шансы футболиста получить вызов в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы оценил шансы футболиста получить вызов в сборную России.

«Мог бы пригодиться Артем сборной России? И смех, и грех. Корректно говорить — нужна молодежь. Прикидывал эту мысль и, думаю, навряд ли Дзюба получит приглашение в сборную. Скорее всего, из-за возраста. Логично, что в национальной команде должны играть сильнейшие игроки, но кто кого обманет, вызывая игроков за 30 лет, ха-ха. Никогда не говори «никогда» — вот такой фразой можно описать шансы Артема вернуться в сборную. Если будет раскрываться, а я думаю, он будет прибавлять в окружении «Локомотива», то не исключено, что в дальнейшем пригласят. Должна быть стабильность. В сборной могут оперативно сменить игроков. К сожалению, игрок может травмироваться и ему нужно будет найти замену. Это мое субъективное мнение. Вроде понимаю решение главного тренера, но с другой стороны, если достоин, надо приглашать. Это я говорю про тактику, а там уже стратегия, ха-ха. Думаю, тем, что Дзюбу не заявляют за сборную, его так мотивируют забивать больше. Артем — игрок с харизмой. Он не остановится и потом всем покажет. Время тоже покажет», — приводит слова Шуплякова Sport24.

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Последний раз Дзюба выступал за национальную команду летом 2021 года на чемпионат Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-pervyy-trener-dzyuby-nikogda-ne-govori-nikogda-takoy-frazoy-mozhno-opisat-shansy-artema-vernutsya-v-sbornuyu
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
2
1
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС сообщили, что в данный момент обсуждается участие сборной России в турнире Азии

Шишкин оценил, шансы сборной России выиграть чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Новости
RSS RSS
Все новости