В РФС сообщили, что в данный момент обсуждается участие сборной России в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
В РФС отреагировали на информацию о возможном участии сборной России в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.
«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).
Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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