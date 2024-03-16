Деменко: «Даже если Россия победит Сербию, то это не повод говорить, что у нас отличная команда»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от товарищеского матча между Россией и Сербией.

«Даже если, допустим, мы победим Сербию, то это еще не повод сразу говорить о том, что у нас отличная команда. Нужно оценивать еще и саму игру», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В марте сборная России проведет 2 товарищеских игры. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе имени Льва Яшина.