«Фамилии Черчесов и Дзюба в нашем доме не звучат». Дарья Карпина объяснила почему

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о взаимоотношениях супруга с предшественником в национальной команде и лидером «Зенита».

— Часто в вашем доме звучит фамилия Черчесов? — вопрос Карпиной.

— Нет.

— Не обсуждаете?

— Ни Черчесова, ни Дзюбу.

— Но все знают, что у твоего мужа есть определенное недопонимание с Артемом.

— Ха-ха. Ну да.

— Ты как жена как эту ситуацию видишь? Что там между ними не то и вообще как это все выглядит?

— Слушай, на самом деле я вообще никак не вижу и не отношусь. У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома. Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной — еще тогда, когда Дзюба был в аренде в «Арсенале», ходили разговоры, что он может перейти в «Ростов», как раз к Валере. Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: да, он хороший футболист, способен помочь. При чем тут личное?

Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме.

— Как я понимаю, Артем на это обиделся?

— Видимо. Потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: «А вот уже я не хочу».