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Сегодня, 10:41

Бородюк заявил, что реальную силу сборной России покажут отборочные игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборной России и Ирана (1:1).

«Сборная России сыграла на результат — и это абсолютно нормально. Но по игре есть проблемы. Думаю, что тренеры проанализируют эту игру и сделают выводы. Наши футболисты уступали в техническом плане, в сопротивлении, в единоборствах, которые на другом уровне, в быстроте мышления. Соперник сегодня был хороший. Мы отвыкли от таких матчей. Самое главное, чтобы наши футболисты изменили отношение к игре. Многие специалисты говорят, что в товарищеских матчах не надо играть на результат, но нужно играть на результат. Это важно, тогда у тебя появляется правильный менталитет. Сегодня все игроки старались. Но прибавлять надо, а это можно сделать только на международном уровне. Мы уже полтора года нигде не играем, только в чемпионате России. Сегодня вышли против более хорошего соперника и сразу были видны плюсы и минусы. У нашей команды не было много для подготовки времени, поэтому не было сыгранности, особенно в средней линии. Реальную силу национальной команды покажут отборочные игры. В таких матчах самое главное не уступить, по результату сегодня ребята нормально сыграли. С такими соперниками как сборная Ирана надо чаще играть, чтобы мы видели есть ли потенциал у нашей сборной», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-realnuyu-silu-sbornoi-rossii-pokazhut-otborochnye-igry-237862/
Александр Бородюк
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Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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