ЦСКА поздравил Виктора Онопко с 52-летием

ЦСКА поздравил бывшего тренера команды Виктора Онопко с днем рождения.

«Поздравляем с 52-летием многолетнего тренера армейцев Виктора Онопко!» — говорится в публикации в официальном Instagram московского клуба.

52-летний специалист входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009-го по 2020 год. С 2021-го он входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

За свою профессиональную карьеру футболиста Онопко играл за «Шахтер», «Спартак», «Реал Овьедо» и «Сатурн». В составе национальной команды он выступал с 1992-го по 2004 год, забив 7 мячей в 109 матчах.