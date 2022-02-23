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«Отчасти согласен с Карпиным: мы боимся ошибиться». Чистяков — о психологии российских футболистов

Чистяков заявил, что российские футболисты боятся ошибиться
Роман Шишов
Корреспондент

Защитник сборной России и «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о психологии футболистов национальной команды.

- Как воспринял слова Карпина после поражения от Хорватии, что команда испугалась? Отчасти с ним согласен, — цитируют Чистякова «Известия». — Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира. У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры. Но недонастроя не было. Мы боролись, бились, отдали все силы.

— Почему так происходит?

— Не знаю... Возможно, от нехватки опыта таких матчей. Одно на другое накладывается. Наверное, всё от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру. Была скованность. Нужно разбираться внутри команды нам всем — тренерам, игрокам. Нужно решать этот вопрос.

Напомним, 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Источник: https://iz.ru/1295327/aleksei-fomin/otchasti-soglasen-s-karpinym-my-boimsia-oshibitsia
Валерий Карпин
Дмитрий Чистяков
Сборная России по футболу
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