Черчесов считает, что после карантина уровень игры в РПЛ упал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры в Тинькофф российской премьер-лиге после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню, — цитирует Черчесова «Матч ТВ». — Опять же, болельщику хочется зрелищных матчей, главному тренеру важны качество игры и оценка футболистов, а это две разных вещи».

Ранее «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. До завершения турнира командам осталось провести два тура.