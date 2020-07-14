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Черчесов считает, что после карантина уровень игры в РПЛ упал

12:11
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры в Тинькофф российской премьер-лиге после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню, — цитирует Черчесова «Матч ТВ». — Опять же, болельщику хочется зрелищных матчей, главному тренеру важны качество игры и оценка футболистов, а это две разных вещи».

Ранее «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. До завершения турнира командам осталось провести два тура.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1213585_Situacija_s_koronavirusom__novyj_opyt_dla_vsego_nashego_futbolnogo_soobshhestva_Bolshoje_intervju_Stanislava_Cherchesova

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