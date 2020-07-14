Черчесов считает, что после карантина уровень игры в РПЛ упал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры в Тинькофф российской премьер-лиге после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
«После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню, — цитирует Черчесова «Матч ТВ». — Опять же, болельщику хочется зрелищных матчей, главному тренеру важны качество игры и оценка футболистов, а это две разных вещи».
Ранее «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. До завершения турнира командам осталось провести два тура.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1213585_Situacija_s_koronavirusom__novyj_opyt_dla_vsego_nashego_futbolnogo_soobshhestva_Bolshoje_intervju_Stanislava_Cherchesova