Черчесов считает, что Черышев восстановится от травмы к началу следующего сезона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что тренерский штаб национальной команды следит за ходом восстановления от травмы колена нападающего "Валенсии" Дениса Черышева.

21 апреля Черышев получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1).

– Разговаривал с ним позавчера. Передавал всем вам привет! Ему сделали МРТ. В соответствии с рекомендациями врачей сборной, мы попросили, чтобы через пару недель он прошел еще одно МРТ. Оно показало, что крестообразная связка цела, что нас не может не радовать. Пока он передвигается на костылях, поскольку врачи запретили ему наступать на одну ногу. Хотят перестраховаться. К началу сезона Денис будет готов. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Понятно, что нам нужен любой хороший игрок, и Черышев в особенности. В связи с его отсутствием мы и пригласили в команду Облякова. (Илья Андреев)

Сборная России проведет матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

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