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Черчесов рассказал, почему яркие молодые игроки не всегда раскрываются в полной мере

11:41
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что среди молодых талантливых футболистов проходит свой естественный отбор.

— Естественный отбор, — рассказал в интервью welcome2020.ru Черчесов. — Кто-то в молодежке себя проявляет, его восхваляют, потом начинается стагнация, а следом — деградация. Иногда в юношах происходит так, как вы говорите — играет. Но может молодой человек влюбиться? Может. Может жениться? Может. Интересы разнятся. Поэтому самое главное — к кому этот игрок попадает в тот или иной период времени: к какому тренеру, в какой клуб, с какими целями. Много нюансов из серии «с кем поведешься».

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