Черчесов рассказал о задании Дзюбы на матч с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) заявил, что форвард Артем Дзюба должен был располагаться ближе к воротам, чтобы завершать атаки. Дзюба не смог отличиться в этой встрече.

— Все обсуждали снайперскую гонку Дзюбы за Кейном и Ко, который в итоге не забил ни одного мяча. На него это как-то воздействовало?

— Не думаю. Потому что есть состояние его на сегодняшний день. То задание, которое он получил на игру, выполнил. Понятно, хотелось забить, но не удалось. Оно состояло в том, чтобы все время быть ближе к воротам, не надо смещаться на фланги, там по два человека и помогающий им Миранчук. Только заниматься своим делом — завершать атаки. (Игорь Рабинер)

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