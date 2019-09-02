Черчесов перед тренировкой вызвал к себе Джикию и Оздоева

Перед первой тренировкой сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов провел беседу с защитником «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

Между двумя футболистами накануне произошла стычка во время матча клубов в Москве. Как сообщили «СЭ» в штабе сборной, конфликт исчерпан. (Дмитрий Зеленов)

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