Черчесов объяснил, что ему не понравилось в матче против Швеции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал итоги контрольного матча против Швеции (1:2).

— Естественно, не понравился результат, потому что мы нацеливались на другое, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ». — Понравилось, что мы с первых минут делали, что планировали, пытались прессинговать соперника. Другое дело, что не смогли реализовать свое преимущество. Гол, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Не понравилось, что мы упустили игрока, который спокойно поразил наши ворота. Во втором тайме... Когда замены происходят, любому игроку надо время, чтобы войти в игру. Футболисты старались, но тайм получился скомканным, хотя мы оказывали давление. Не могу сказать, что создавали моменты, но давали, в конце концов забили. Хотя, вышло не так, как нам хотелось.

— Обсуждали с Дзюбой, сколько он может играть?

— По просьбам трудящихся здесь ничего быть не должно. Просто мы знаем состояние игрока, знали до игры, что он готов играть 45 минут. Приняли решение, чтобы он сыграл 45 минут на максимуме того, что сегодня может, и оставался в тонусе. Тем более, подготовиться к 11 числу. Это кажется, что человек может отдохнуть, а на самом деле он может выпасть из обоймы. Планировали дать меньше времени и Жиркову, но игра складывалась не в нашу пользу, хотели выпустить более атакующего игрока, чтобы перевернуть игру.

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».