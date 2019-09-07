Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возможный вызов в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба, напомним, выйдут на свободу по УДО.

— Рады освобождению Кокорина и Мамаева? Есть ли вероятность, что они могут быть вызваны в сборную когда-либо?

— Я рад, что они освободились. Я не часто говорил на эту тему. Уже тогда сказал, что слишком строго к ним подошли, хоть они и нарушили общественный порядок. Давайте дождемся, когда они придут в нормальное состояние и начнут играть .На ваших глазах мы никогда ни от кого не отказались. Все мы люди, все мы ошибаемся. Вычеркивать человека из жизни- самое худшее. Я на эту тему не говорил не потому что не хотел, а потому что не видел смысла. (Александр Рогулев)