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Черчесов — о подготовке к Сербии: «После игры с Турцией мы немного поговорили»

15:25
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии рассказал о подготовке команды к игре после поражения от Турции (2:3).

— После игры мы с Турцией мы немного поговорили. Те, кто играл с турками, провели одно занятие, остальная часть команды занимался по другой программе. Прилетели сюда, провели занятие. Мы готовились в таком же режиме в октябре.

Сборная России сыграет с Сербией 18 ноября в Белграде в рамках матча Лиги наций. Встреча начнется в 22.45 (мск). (Севастиан Терлецкий)

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