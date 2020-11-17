Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии рассказал о подготовке команды к игре после поражения от Турции (2:3).

— После игры мы с Турцией мы немного поговорили. Те, кто играл с турками, провели одно занятие, остальная часть команды занимался по другой программе. Прилетели сюда, провели занятие. Мы готовились в таком же режиме в октябре.

Сборная России сыграет с Сербией 18 ноября в Белграде в рамках матча Лиги наций. Встреча начнется в 22.45 (мск). (Севастиан Терлецкий)