Чепчугов: «Мне нравится новый имидж Сафонова! Надеюсь, ему удобно прикрывать каркас ворот с такой прической»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о результате матча сборной России с Ираном (1:1).

«Сборная России собирается вместе в новом составе, тренерскому штабу нужно познакомиться с новыми игроками! Тренеры экспериментируют новые игровые связи на будущее, чтобы подготовка к официальным матчам была на другом — более высоком уровне!» — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Также он поделился мнением об игре вратаря сборной Матвея Сафонова.

«Матвей сыграл в силу своих возможностей в этом матче. Особенно мне нравится его новый имидж! Надеюсь, ему удобно прикрывать каркас ворот с такой прической! С каждым матчем он растет как голкипер. У него все впереди! Удачи, Матвею!» — добавил специалист.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.