Булыкин: «В матче сборной России против Ирака я бы хотел увидеть Пиняева»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, игра каких российских футболистов ему понравилась в матче сборной России с Ираном (1:1).

«По матчу с Ираном можно выделить игру Сафонова, Зиньковского, Кузяева и Тюкавина, который вышел хорошо на замену. А вот насчет игры защитников, конечно, есть вопросы. Этот состав должен был сыграть гораздо лучше», — приводит Betonmobile.ru слова Булыкина.

Также он заявил, что хотел бы увидеть форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в товарищеском матче против Ирака.

«В матче сборной России против Ирака я бы хотел увидеть Пиняева, он всегда создает остроту. В нападении есть Комличенко, Тюкавин, Соболев — все они могут сделать результат. Хотелось бы больше видеть остроты в атаке и меньше хаоса в обороне», — добавил специалист.

26 марта россияне сыграют с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.