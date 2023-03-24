Бушманов: «Не понимаю, что Комличенко делал на поле. Он практически в каждом эпизоде выпадал»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру нападающего сборной России Николая Комличенко в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Если честно, я вообще не понимаю, что делал Комличенко на поле. Он всю игру практически в каждом эпизоде выпадал. Он весь матч, считайте, был на поле, но ничего не сделал. Я не понял, что он делал, ни одного полезного действия. Почему бы не выпустить молодого, настырного Тюкавина? Видно же было, что у Комличенко ничего не получается», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.