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Чалов вызван в сборную России из молодежки

11:47
Федор Чалов. Фото "СЭ"
Федор Чалов. Фото "СЭ"
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Форвард ЦСКА Федор Чалов вызван в расположение сборной России, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Такое решение принято после того, как у трех игроков сборной — Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового — был выявлен сомнительный тест на коронавирус.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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